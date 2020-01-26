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«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ونجران
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تواصل – واس:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الرابعة مساءً.

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