الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سفير المملكة بالصين: لا إصابات بفيروس «كورونا» بين السعوديين

سفير المملكة بالصين: لا إصابات بفيروس «كورونا» بين السعوديين
0

تواصل – فريق التحرير:

قال سفير المملكة لدى الصين تركي الماضي، إنه لم تسجّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لدى المواطنين المقيمين في الصين، مؤكداً عناية السفارة بجميع المواطنين وتوفير المعلومات عن المرض لمن أراد الاستفسار.

كما كشف الملحق الثقافي في الصين الدكتور فهد الشريف، أن تمتع الطلاب والطالبات المبتعثين بإجازة الشتاء في الصين، جعلهم خارج مناطق الخطر من فيروس كورونا الجديد، -وفقاً لـ” عكاظ”-.

وقال الشريف: إن ٩٠ % من طلاب وطالبات الجامعات في إجازة بالمملكة، إذ تبدأ الإجازات من منتصف يناير وحتى نهاية فبراير، وهذا من لطف الله ورعايته.

وأضاف أن المتبقي من الطلاب والطالبات ينهون إجراءات تخرجهم وسفرهم، وأن السفارة في الصين تتابع أوضاع الطلاب والطالبات وأسرهم، إذ تتواصل معهم، وهناك أرقام هواتف خاصة زودتهم بها السفارة للتواصل.

ولفت إلى أن المتواجدين على وشك المغادرة وعددهم قليل، حيث سيتم تقديم المساعدات في حال عدم قدرتهم على الحجز والسفر، مؤكداً أن الملحقية دورها مكمل لعمل السفارة، وسيتم خلال اليومين القادمين إنهاء كافة إجراءات سفرهم.

يذكر أن السلطات الصينية ستحظر السيارات الخاصة من دخول مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين، التي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس اعتبارا من صباح اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في بعض المناطق ومددت عطلات المدارس.

 

 

 

مواد ذات صلة

الصين.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 56 شخصاً

الصين.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 56 شخصاً

بسبب موجة البرد.. إدارات تعليمية تُؤخر بداية الدوام وإلغاء الطابور الصباحي في بعض المناطق

بسبب موجة البرد.. إدارات تعليمية تُؤخر بداية الدوام وإلغاء الطابور الصباحي في بعض المناطق

«الأرصاد» تتوقع: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق

أول تعليق للرئيس الصيني على تفشي فيروس «كورونا»: نواجه وضعاً خطيراً

أول تعليق للرئيس الصيني على تفشي فيروس «كورونا»: نواجه وضعاً خطيراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>