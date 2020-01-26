سفير المملكة بالصين: لا إصابات بفيروس «كورونا» بين السعوديين

قال سفير المملكة لدى الصين تركي الماضي، إنه لم تسجّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لدى المواطنين المقيمين في الصين، مؤكداً عناية السفارة بجميع المواطنين وتوفير المعلومات عن المرض لمن أراد الاستفسار.

كما كشف الملحق الثقافي في الصين الدكتور فهد الشريف، أن تمتع الطلاب والطالبات المبتعثين بإجازة الشتاء في الصين، جعلهم خارج مناطق الخطر من فيروس كورونا الجديد، -وفقاً لـ” عكاظ”-.

وقال الشريف: إن ٩٠ % من طلاب وطالبات الجامعات في إجازة بالمملكة، إذ تبدأ الإجازات من منتصف يناير وحتى نهاية فبراير، وهذا من لطف الله ورعايته.

وأضاف أن المتبقي من الطلاب والطالبات ينهون إجراءات تخرجهم وسفرهم، وأن السفارة في الصين تتابع أوضاع الطلاب والطالبات وأسرهم، إذ تتواصل معهم، وهناك أرقام هواتف خاصة زودتهم بها السفارة للتواصل.

ولفت إلى أن المتواجدين على وشك المغادرة وعددهم قليل، حيث سيتم تقديم المساعدات في حال عدم قدرتهم على الحجز والسفر، مؤكداً أن الملحقية دورها مكمل لعمل السفارة، وسيتم خلال اليومين القادمين إنهاء كافة إجراءات سفرهم.

يذكر أن السلطات الصينية ستحظر السيارات الخاصة من دخول مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين، التي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس اعتبارا من صباح اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في بعض المناطق ومددت عطلات المدارس.