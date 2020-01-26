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وزارة العدل ترد على سؤال مواطن: هل يُحبس مَن لم يسدد 20 ألف ريال؟

وزارة العدل ترد على سؤال مواطن: هل يُحبس مَن لم يسدد 20 ألف ريال؟
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تواصل – الرياض:

تفاعلت وزارة العدل مع استفسار وجهه أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ تساءل إن كان هناك نص في النظام يتم بموجبه حبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار، وعدم السداد حتى الآن.

وجاء رد وزارة العدل على التساؤل كالتالي: “إن الحبس سلطة تقديرية تعود لمحاكم التنفيذ، وهي التي تقدر إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ”.

وأوضحت العدل أن الحبس من السلطة التقديرية للدائرة، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليه في اللائحة 2 من المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته، التي نصت على أن يقوم قاضي التنفيذ استنادا على أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين، ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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