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حادث تصادم بسبب عبور قطيع من الإبل طريق عام (فيديو)

حادث تصادم بسبب عبور قطيع من الإبل طريق عام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عبور قطيع من الإبل لطريق عام للسيارات، ما أعاق الحركة المرورية على الطريق وتسبب في حادث تصادم بين سيارتين.

وظهر خلال المقطع، قطيع من الإبل يقوده أحد الأشخاص، وعبر به أحد الطريق السريعة، ما تسبب في إرباك الحركة المرورة وتصادم بين سيارتين بسبب التوقف المفاجئ على الطريق.

يُذكر أن الجمال السائبة كثيرا ما تسببت في حوادث مميتة راح ضحيتها أفراد، بين وفيات وإصابات، إضافة إلى الإبل أيضا، ناهيك عن الأضرار التي حدثت في المركبات.

وناشد متداولو المقطع من الجهات المعنية وضع حد لهذه الظاهرة وتنبيه الرعاة لمنع العبور بالإبل على الطريق السريعة للحد من الحوادث التي تسبب بها وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

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