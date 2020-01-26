«تعليم تبوك» توجه بتأخير بدء اليوم الدراسي طوال أيام الأسبوع

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وجه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي بدءًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل إلى الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس؛ بسبب موجة البرد الشديدة هذا الأسبوع.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه نظرا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ وجَّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1/6 حتى الخميس الموافق 5/6/1441هـ إلى الساعة 8:30 صباحًا في جميع المدارس”.

يذكر أن العديد من المناطق على مستوى المملكة تشهد تدني في درجات الحرارة لمستويات قياسية، حيث سجلت بعض المحافظات شمال المملكة درجات حرارة تحت الصفر في الصباح الباكر.