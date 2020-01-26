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بانتظار القرار.. إيران تهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم

بانتظار القرار.. إيران تهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم
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تواصل – وكالات:

هدد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أصغر زاريان، اليوم (السبت)، بأن منظمته قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة، في حال إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.

وقال، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، “في اللحظة الحالية، إذا اتخذت (السلطات الإيرانية) القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة”.

وأضاف “زاريان” إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، تجاوز 1200 كيلو جرام، منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مضيفاً أن المخزون سيضاف سريعاً إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت، من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على النظام الإيراني بهدف وقف صادراته من النفط ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران.

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