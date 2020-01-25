الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نظام غذائي يساعد على إنقاص الوزن خلال أيام

نظام غذائي يساعد على إنقاص الوزن خلال أيام
0

تواصل – وكالات:

توصلت نتائج دراسة جديدة أجرتها جامعة أوتاجو إن الجمع بين الصيام عن الطعام لبضع ساعات والنظام الغذائي للبحر المتوسط يخفّف الوزن بسرعة.

ويعتمد هذا النظام الغذائي على أكل الأسماك 3 مرات في الأسبوع على الأقل، وتناول الحبوب والمكسرات وزيت الزيتون بشكل رئيسي، وتجنّب اللحوم الحمراء، كما يتطلّب الصيام عن الطعام بهدف التخسيس الامتناع عن تناول الوجبات لمدة 12 ساعة كاملة، وتناول وجبتين رئيسيتين، وعدم تأخير العشاء، والحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل، وشرب ما لا يقل عن 6 أكواب من الماء.

ويتضمن الاقتراح الامتناع عن تناول الأطعمة منذ الساعة 7 في الصباح، وحتى الساعة 8 في المساء، وتعتمد الوجبات الخفيفة على المكسرات والفواكه والحليب قليل الدسم، بينما تشكل الحبوب والخضروات والبقول العناصر الرئيسية للوجبتين الرئيسيتين، أما البروتين الحيواني فيقتصر على الأسماك فقط.

وتستهدف الحمية الغذائية التي تقترحها الدراسة الجديدة تقليل مدخلات الجسم من السعرات الحرارية بمقدار 250 إلى 500 سعرة يومياً للمرأة، و500 إلى 600 يومياً للرجل، حيث يفقد الجسم الكثير من الوزن خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من اتباع هذه الحمية.

مواد ذات صلة

استشاري يوضح حقيقة العلاقة بين برودة الطقس والإصابة بآلام المفاصل

استشاري يوضح حقيقة العلاقة بين برودة الطقس والإصابة بآلام المفاصل

دراسة: النوم أفضل من «الجيم» لإنقاص الوزن

دراسة: النوم أفضل من «الجيم» لإنقاص الوزن

تعرف على فوائد الكافيين في إنقاص الوزن

تعرف على فوائد الكافيين في إنقاص الوزن

تحذير من خطورة النظام الغذائي الدهني لـ«المسنين».. يسبب «العمى»

تحذير من خطورة النظام الغذائي الدهني لـ«المسنين».. يسبب «العمى»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة