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«بلدي الرياض» يقترح تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في «المرافق العامة»

«بلدي الرياض» يقترح تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في «المرافق العامة»
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تواصل – فريق التحرير:

طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترحًا لتطوير المرافق العامة (دورات المياه أنموذجاً) بمدينة الرياض، عبر إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها، بما يمكن من تحقيق مستوى أعلى من الخدمات وتحديثها وفق آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية المنفذة في المدن العالمية الكبيرة.

وتبرز أهمية المبادرة في تقديم خدمة مهمة بأسلوب حضاري يليق بالعاصمة، ويخفف على المواطن والمقيم، فضلا عن المحافظة على نظافة المدينة، والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر بعض المرافق المهمة (دورات المياه العامة).

وقد رفع بلدي الرياض بقرار المجلس إلى أمانة منطقة الرياض للنظر في وضع الضوابط والمعايير لتفعيل المقترح، وإيجاد الآلية التنفيذية له.

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