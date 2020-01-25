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وفاة 3 وإصابة 20 إثر انقلاب حافلة على طريق الهجرة بالمدينة

وفاة 3 وإصابة 20 إثر انقلاب حافلة على طريق الهجرة بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150 في المدينة المنورة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرون.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة في بيان اليوم السبت، إن الدفاع المدني أنهى حالات احتجاز داخل الباص، فيما لم يتعرض بقية الركاب لأذى، مشيرة إلى نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها في الموقع من معالجة وفرز، لافتة إلى تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وعلى الفور باشر الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر وفرقتان تابعتان للشؤون الصحية وعدد من دوريات أمن الطرق وآليات الدفاع المدني.

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