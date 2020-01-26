أول تعليق للرئيس الصيني على تفشي فيروس «كورونا»: نواجه وضعاً خطيراً

تواصل – وكالات:

حذر الرئيس الصيني شي جین بینغ من خطورة فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه بشكل سريع، وأن البلد يواجه وضعا خطیرا، وذلك في اجتماع عقده لمكتبه السیاسي بشأن تدابیر مكافحة انتشار فیروس “كورونا” في البلاد.

وقالت وسائل إعلام صینیة إنه سیتم تركیز الموارد والمتخصصین في مستشفیات محددة لعلاج الحالات الشديدة مع عدم تأجیل العلاج بسبب التكلفة، كما سیتم ضمان توفیر الإمدادات لإقلیم ھوبي وعاصمته ووھان.

وكانت السلطات الصحیة في الصین، أعلنت الیوم السبت، تسجیل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتھاب الرئوي الناجم عن فیروس كورونا الجديد، بینھا 237 إصابة في حالة حرجة.