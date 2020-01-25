تدابير احترازية في مطارات المملكة بسبب «كورونا الجديد»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني عن اتخاذھا إجراءات وقائیة وتدابیر احترازية على الركاب القادمین من الصین إلى مطارات المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك يشمل الرحلات المباشرة وغیر المباشرة، بھدف التأكد من خلو المسافرين من الفیروس التاجي “كورونا” المستجد في جنوب الصین.

وأصدرت الھیئة تعمیماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة بالتشديد على ضرورة اتخاذ الحیطة والحذر وأخذ الاحتیاطات اللازمة، خصوصا للمسافرين القادمین من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفیروس فیھا.

وكانت السلطات الصحیة في الصین أعلنت الیوم السبت، تسجیل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتھاب الرئوي الناجم عن فیروس كورونا الجديد، بینھا 237 إصابة في حالة حرجة.