«الشورى» يقترح على شركات الطيران تقديم مِنَح لكبار السن وذوي الإعاقة

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اقترح مجلس الشورى، في دراسة أجرتها لجنة النقل وتقنية المعلومات، على هیئة الطیران المدني، عدداً من التوصیات، منها تحفیز الشركات الناقلة لتقديم المزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلیة والخارجیة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بصیانة الطائرات والخدمات الأرضیة بالمطارات، والعمل على توسعة مطار الطائف لیسهم في تخفیف الضغط على مطار الملك عبدالعزيز بجدة، خاصة في مواسم الحج والعمرة والسیاحة، وفقا لـ”الرياض”.

وطالبت اللجنة بإعداد خطة استراتیجیة شاملة بأولويات محددة لتخصیص قطاعات وأنشطة الطیران المدني وذلك بالتزامن مع وضع سیاسات محفزة لجذب الاستثمارات داخلیاً وخارجیاً.