من الياقوت والفولاذ.. ساعات ذكية جديدة بمعايير عسكرية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة غارمن عن إطلاق مجموعة من الساعات الذكية الرياضية الجديدة، التي تتوافق مع المعايير العسكرية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الساعة tactix Delta تعتمد على الساعة الذكية fenix 6X Sapphire وتتوافق مع المعايير العسكرية MIL-STD-810، وتتضمن العديد من الوظائف التكتيكية للعمليات الميدانية، والكثير من وظائف التدريب المتقدمة والخصائص الذكية مثل الخرائط المثبتة مسبقاً ووظيفة الدفع اللاتلامسي.

وتمتاز الساعة بزجاج الياقوت المقاوم للخدش وجانب خلفي مصنوع من الفولاذ ومزود بطبقة PVD، وتعمل وظيفة Kill-Switch على إزالة بيانات المستخدم بضغطة زر، كما تتمتع بفترة تشغيل أطول للبطارية مع وظيفة مدير الطاقة للتحكم في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الرياضية والتدريبية مثل قياس PulseOx أو PacePro.

وتشتمل الساعة على وضع التمويه، الذي يعمل على تسجيل الأنشطة دون معلومات الموقع، وتمتاز الساعة بتصميمها وفقا للمعايير العسكرية MIL-STD-810G ومقاوم للماء حتى 10 ATM، وتوفر الساعة الذكية العديد من الوظائف التكتيكية مثل وضع الرؤية الليلية وصيغة الموقع المزدوج، وتشتمل الساعة الذكية على مستشعرات ABC و GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد الموقع بشكل مثالي، بالإضافة إلى قياس معدل نبضات القلب 24/7 وكذلك تتبع الأنشطة ومستويات الإجهاد اليومية.

وتشتمل الساعة على جميع وظائف ساعة tactix Delta، وتأتي في جسم من التيتانيوم وزجاج الياقوت مع سوار من النايلون ونسيج الجاكار فائق الجودة، مع سوار سيليكون QuickFit.