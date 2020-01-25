الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

من الياقوت والفولاذ.. ساعات ذكية جديدة بمعايير عسكرية

من الياقوت والفولاذ.. ساعات ذكية جديدة بمعايير عسكرية
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة غارمن عن إطلاق مجموعة من الساعات الذكية الرياضية الجديدة، التي تتوافق مع المعايير العسكرية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الساعة tactix Delta تعتمد على الساعة الذكية fenix 6X Sapphire وتتوافق مع المعايير العسكرية MIL-STD-810، وتتضمن العديد من الوظائف التكتيكية للعمليات الميدانية، والكثير من وظائف التدريب المتقدمة والخصائص الذكية مثل الخرائط المثبتة مسبقاً ووظيفة الدفع اللاتلامسي.

وتمتاز الساعة بزجاج الياقوت المقاوم للخدش وجانب خلفي مصنوع من الفولاذ ومزود بطبقة PVD، وتعمل وظيفة Kill-Switch على إزالة بيانات المستخدم بضغطة زر، كما تتمتع بفترة تشغيل أطول للبطارية مع وظيفة مدير الطاقة للتحكم في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الرياضية والتدريبية مثل قياس PulseOx أو PacePro.

وتشتمل الساعة على وضع التمويه، الذي يعمل على تسجيل الأنشطة دون معلومات الموقع، وتمتاز الساعة بتصميمها وفقا للمعايير العسكرية MIL-STD-810G ومقاوم للماء حتى 10 ATM، وتوفر الساعة الذكية العديد من الوظائف التكتيكية مثل وضع الرؤية الليلية وصيغة الموقع المزدوج، وتشتمل الساعة الذكية على مستشعرات ABC و GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد الموقع بشكل مثالي، بالإضافة إلى قياس معدل نبضات القلب 24/7 وكذلك تتبع الأنشطة ومستويات الإجهاد اليومية.

وتشتمل الساعة على جميع وظائف ساعة tactix Delta، وتأتي في جسم من التيتانيوم وزجاج الياقوت مع سوار من النايلون ونسيج الجاكار فائق الجودة، مع سوار سيليكون QuickFit.

مواد ذات صلة

«الأمن السيبراني» يطلق تحذيرا عاليا بشأن بعض منتجات «هواوي»

«الأمن السيبراني» يطلق تحذيرا عاليا بشأن بعض منتجات «هواوي»

الغرامة والتشهير بمؤسسة عرضت 15 ألف ساعة مغشوشة في الرياض

الغرامة والتشهير بمؤسسة عرضت 15 ألف ساعة مغشوشة في الرياض

الإنذار المبكّر يحذر سكان 3 مناطق من طقس الساعات المقبلة

الإنذار المبكّر يحذر سكان 3 مناطق من طقس الساعات المقبلة

«التعليم»: ساعات النشاط تشمل هذه القطاعات

«التعليم»: ساعات النشاط تشمل هذه القطاعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة