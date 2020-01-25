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الصين.. إرشادات جديدة للمسافرين لمواجهة فيروس «كورونا الجديد»

الصين.. إرشادات جديدة للمسافرين لمواجهة فيروس «كورونا الجديد»
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تواصل – واس:

أصدر مجلس الدولة الصيني، اليوم السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.

ودعا المجلس في بيان له اليوم، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.

وطالب المجلس الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، مثل عمليات التعقيم وتحسين التهوية في المنشآت العامة.

وخصصت السلطات الصينية 14 ألفا من أطقم الملابس الوقائية والقفازات لمدينة ووهان فقط، وهي مدينة تقع وسط الصين وقد شهدت ظهور أول حالة إصابة بالفيروس الجديد الشهر الماضي، بحسب ما أوردته شبكة التليفزيون المركزي (سي جي تي إن).

وكانت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، شددت أمس الجمعة على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوقاية من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، لضمان تحقيق النصر في المعركة ضد هذا المرض المعدي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وطالبت سون باتخاذ تدابير متكاملة والتوزيع العلمي للأطقم الطبية لتعزيز إجراءات العلاج، مضيفة أنه يتعين تكثيف العمل على تطوير دواء فعال ودراسة الفيروس.

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