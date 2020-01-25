بالفيديو.. البرد يُجمِّد أحواض سقيا المواشي شرق «طريف»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة، صباح اليوم السبت، شرق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وظهر خلال المقطع تجمع المياه في أحواض سقيا المواشي، حيث تحول الماء إلى كتل من الثلج، نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت عبر حسابها في “تويتر”، أن أدنى درجة حرارة ليوم السبت، تم تسجيلها في طريف بالحدود الشمالية؛ حيث وصلت لـ 3 درجات تحت الصفر.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فإن القريات والجوف سجّلت كل منهما درجة الصفر، بينما سجلت عرعر درجة واحدة، وسجلت حائل 3 درجات والقصيم 5 درجات مئوية.