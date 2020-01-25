الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. البرد يُجمِّد أحواض سقيا المواشي شرق «طريف»

بالفيديو.. البرد يُجمِّد أحواض سقيا المواشي شرق «طريف»
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة، صباح اليوم السبت، شرق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وظهر خلال المقطع تجمع المياه في أحواض سقيا المواشي، حيث تحول الماء إلى كتل من الثلج، نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت عبر حسابها في “تويتر”، أن أدنى درجة حرارة ليوم السبت، تم تسجيلها في طريف بالحدود الشمالية؛ حيث وصلت لـ 3 درجات تحت الصفر.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فإن القريات والجوف سجّلت كل منهما درجة الصفر، بينما سجلت عرعر درجة واحدة، وسجلت حائل 3 درجات والقصيم 5 درجات مئوية.

مواد ذات صلة

أمطار وثلوج.. «المسند» يتوقع موعد ذروة الكتلة الباردة على المملكة

أمطار وثلوج.. «المسند» يتوقع موعد ذروة الكتلة الباردة على المملكة

تعرف على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة

تعرف على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة

ضبط مصنعين للمياه يستخدمان مواد معاد تدويرها بالرياض والخرج (صور)

ضبط مصنعين للمياه يستخدمان مواد معاد تدويرها بالرياض والخرج (صور)

بالفيديو.. انجراف مركبة وسط مياه السيول في القنفذة

بالفيديو.. انجراف مركبة وسط مياه السيول في القنفذة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة