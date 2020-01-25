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«الشورى» يناقش استحداث مسار إلكتروني لحركة نقل المعلمين

«الشورى» يناقش استحداث مسار إلكتروني لحركة نقل المعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ مجلس الشورى، في جلسة الثلاثاء المقبل، مناقشة توصية بدراسة استحداث مسار إلكتروني يوازي مسار حركة نقل المعلمين والمعلمات السنوية؛ بمسمى “مسار النقل الخارجي المضمون”.

وأبدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تأييدها للتوصية التي تقدم بها العضو حسين المالكي وتبنت مضمونها، وفقا لصحيفة “الرياض”.

وتشير التوصية إلى أنه لا يحق للمعلمين والمعلمات الذين يسجلون في “المسار المضمون” التسجيل في حركة النقل السنوية.

واقترحت التوصية أن يضمن كل معلم ومعلمة يسجل في هذا المسار، النقل بعد عشر سنوات وفقاً لرغبته الأولى، وبعد 8 سنوات النقل إلى واحدة من الرغبتين الأوليَيْن، وبعد 6 سنوات إلى واحدة من الثلاث رغبات الأولى، وبعد 4 سنوات إلى واحدة من الرغبات الأربع الأولى.

وتتيح التوصية للمعلم أو المعلمة اختيار مسار نقل واحدا فقط، ويستثنى من هذه الآلية النقل لظروف خاصة أو حالات لم الشمل المحددة بالأنظمة واللوائح.

ومن المرتقب أن يحسم المجلس في جلسة الثلاثاء إقرار توصية تقترح معاملة المعلمين والمعلمات في المناطق النائية معاملة العسكريين في تلك المناطق، ومنح المعلمين أحقية النقل بعد مضي سنتين، واحتساب السنة بسنتين في الخدمة، والحصول على بدل منطقة نائية بنسبة 35 % من الراتب الأساسي.

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