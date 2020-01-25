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41 شخصا حصيلة وفيات «كورونا الجديد» في الصين.. وإصابات بفرنسا وأمريكا

41 شخصا حصيلة وفيات «كورونا الجديد» في الصين.. وإصابات بفرنسا وأمريكا
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تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا، حيث توفي 15 شخصا في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 41، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم.

وكثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم التأكد من حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإصابة الثالثة سجلت في مدينة بوردو والتي شهدت إحدى الإصابتين السابقتين.
وكانت وزيرة الصحة الفرنسية آنيز بوزين أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالتين مصابتين بشكل مؤكد بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية عن اشتباهها بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد ما يرفع عدد الإصابات إلى أربعة بين مؤكدة ومحتملة.

وقالت مديرة برنامج الأمراض المعدية بوزارة الصحة الحكومية في الولاية كريس ايريشمان:” إن الحالتين المحتملتين في الولاية لوافدين زارا مؤخرا مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها انتشار الفيروس التنفسي الجديد”.

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