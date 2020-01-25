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توجيه من أمانة الشرقية بشأن لوحات «مواقف مخصصة للزبائن»

توجيه من أمانة الشرقية بشأن لوحات «مواقف مخصصة للزبائن»
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تواصل – الدمام:

أكد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة بصدد منع بعض المحلات من وضع لوحات أمام مقارها لحجز مواقف السيارات لزبائنها، وإتاحتها لكافة المستفيدين وألا تكون حكراً على أي منشأة معينة.

وأوضحالصفيان، أن المواقف ملك للجميع، بحيث يتاح استخدامها لجميع أصحاب المركبات وليس كما يحدث من بعض المحال في مخالفاتها لهذه الأنظمة في وضع لافتات أو حواجز أو غيرها، كما أن من شروط منح الرخص البلدية لأي منشأة توفير مواقف غير المواقف العامة.

وأشار إلى أن الأمانة تراقب هذه التجاوزات وتعمل على إزالتها وأخذ التعهد على أصحابها مع تطبيق لائحة الغرامات والتأكد من عدم وضع لافتات أو غيرها تمنع الوقوف لغير الزبائن.

كما أكد المهندس المختص بالأمانة أن أي استخدام للطرق والساحات العامة مخالف لأنظمة البلديات ويسبب إزعاجاً أو أذى للمارة تُفرض عليه الغرامات المقررة، وتُزال المخالفة على نفقة المتسبب.

وأضاف أن الغرامة مقررة من 1000 إلى 3000 ريال حسب اللائحة، وهناك غرامة تبعية في حال وقوع أي ضرر على أحد المارة أو مرتادي الطريق، ويلزم صاحب المخالفة بتعويضه عن الضرر الناتج منه.

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