الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مقتل 4 أشخاص جراء هزة أرضية ضربت شرق تركيا

مقتل 4 أشخاص جراء هزة أرضية ضربت شرق تركيا
0

تواصل- فريق التحرير:

قتل 4 أشخاص في زلزال قوي ضرب شرق تركيا الجمعة. وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة المتأثرة بالهزة الأرضية التي شعر بها أيضاً السكان في عدة دول مجاورة.
وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن شدة الزلزال بلغت 6.9 درجة وإنه كان على عمق 10 كيلومترات.
إلى ذلك وصف وزير الداخلية، سليمان صويلو، الزلزال بأنه “هزة أرضية خطيرة” ألحقت أضراراً بالمباني. وذكر صويلو أن تقارير أولية قالت إن أربعة أو خمسة مباني تضررت في بلدة سيفريج.
يشار إلى أن مركز الزلزال كان في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة أنقرة.
وبحسب وسائل إعلام رسمية في كل من سوريا وإيران، شعر السكان بالزلزال في البلدين. كما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.

 

 

مواد ذات صلة

الأمير خالد بن سلمان يوضح موقف المملكة من تغيير النظام الحاكم في إيران

الأمير خالد بن سلمان يوضح موقف المملكة من تغيير النظام الحاكم في إيران

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

وزير إيراني يعلن استعداد بلاده لإعمار مدارس سوريا.. وناشطون يعلقون (فيديو)

وزير إيراني يعلن استعداد بلاده لإعمار مدارس سوريا.. وناشطون يعلقون (فيديو)

تفاصيل جديدة عن اقتحام سفارة المملكة بطهران عام 2016 (فيديو)

تفاصيل جديدة عن اقتحام سفارة المملكة بطهران عام 2016 (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>