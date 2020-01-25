مقتل 4 أشخاص جراء هزة أرضية ضربت شرق تركيا

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قتل 4 أشخاص في زلزال قوي ضرب شرق تركيا الجمعة. وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة المتأثرة بالهزة الأرضية التي شعر بها أيضاً السكان في عدة دول مجاورة.

قتل 4 أشخاص في زلزال قوي ضرب شرق تركيا الجمعة. وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة المتأثرة بالهزة الأرضية التي شعر بها أيضاً السكان في عدة دول مجاورة.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن شدة الزلزال بلغت 6.9 درجة وإنه كان على عمق 10 كيلومترات.

إلى ذلك وصف وزير الداخلية، سليمان صويلو، الزلزال بأنه “هزة أرضية خطيرة” ألحقت أضراراً بالمباني. وذكر صويلو أن تقارير أولية قالت إن أربعة أو خمسة مباني تضررت في بلدة سيفريج.

يشار إلى أن مركز الزلزال كان في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة أنقرة.

وبحسب وسائل إعلام رسمية في كل من سوريا وإيران، شعر السكان بالزلزال في البلدين. كما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.