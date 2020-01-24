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الأمير خالد بن سلمان يوضح موقف المملكة من تغيير النظام الحاكم في إيران

الأمير خالد بن سلمان يوضح موقف المملكة من تغيير النظام الحاكم في إيران
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تواصل- فريق التحرير:

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني تحدث فيه الأمير خالد بن سلمان عن النظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة، والذي أجاب فيه على سؤال حول سعي المملكة لتغير نظام الحكم في إيران، قائلاً إن سياسة المملكة هي عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلدان، وأمر تغير الحكم في إيران يرجع للشعب الإيراني- وفقاً لـ” العربية”-.

وأضاف أن الشعب الإيراني يقوم بالمظاهرات، وذلك لأن النظام بدلًا من أن يصلح الاقتصاد، يقوم بصرف الأموال على أنشطة في المنطقة لا علاقة لها بالشعب الإيراني أو الاقتصاد الإيراني، ولا تخدم الأمن القومي الإيراني ولا الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن عداء المنظمات الإرهابية وإيران للمملكة، بسبب أن السعودية عامل استقرار وسلام وازدهار في المنطقة، مبيناً أن المملكة تعمل على إصلاح اقتصادها والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، وفتح قطاعات جديدة في السعودية، وتحقيق الازدهار والتقدم للشعب، وزيادة التعاون مع دول الجوار، وهو ما لا تريده إيران.

وتابع أن ما تسعى إليه إيران هو تصدير ثورتها عبر مشاريعها التوسعية، وأنها لا ترغب في حدوث أي شراكة بين دول المنطقة بحيث تكون تلك الدول ضمن إطار مشروعها، وهذا هو الفارق الكبير فيما بيننا، نحن نملك خطة تقدمية للمستقبل تتمثل في “رؤية 2030″، أما إيران فخطتها هي “رؤية 1979” التي تحاول إعادة السعودية والمنطقة إلى الخلف.

 

 

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