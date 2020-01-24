الصهاينة يحرقون مسجداً في القدس القديمة.. ويعتدون على المصلين بـ«الأقصى»

تواصل – وكالات:
أحرق مستوطنون صهاينة، اليوم الجمعة، مسجداً في مدينة القدس القديمة، وذاك بعد أن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك واعتداوا على المصلين وإخلائه منهم من قبل الشرطة الصهيونية.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيوينة، فإن مستوطنين أضرموا النار، فجر اليوم، في مسجد ببلدة بيت صفافا في القدس القديمة، وقاموا بخط تهديدات وشعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران منازل السكان بالبلدة والمسجد أيضاً.
ووفقاً لـ”سبوتنيك عربي” تشتبه الشرطة الصهيونية في جماعة “تدفيع الثمن”، على خلفية قومية، وأنها فتحت تحقيقاً بالحادثة.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الشرطة الصهيونية، فجر اليوم، المسجد الأقصى بعد الصلاة، وقامت بالاعتداء على المصلين، واعتقلت 10 منهم.