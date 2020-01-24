«أمير الرياض» يرفض تدشين أحد المشروعات.. ويوضح السبب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رفض أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر تدشين أحد المشاريع بسبب عدم اكتمال إنجاز مراحله كاملة، قائلاً: “لن أدشنه إلا مكتملاً”.

وأظهر مقطع فيديو أحد الاجتماعات يستعرض فيه مسؤول مشروعاً كان سيفتتحه أمير المنطقة، ولما أوضح المسؤول أن المشروع من 4 مراحل، لم تكتمل جميعها، اعتذر الأمير عن التدشين، مؤكداً أنه لن يدشن أي مشروع إلا مكتملاً.

وأضاف أمير الرياض خلال الاجتماع الذي عقد في محافظة المزاحمية، أن المواطن سيستفيد من المشروع إذا كان مكتملاً، وإذا اكتمل سيأتي بنفسه لموقع المشروع لتدشينه.