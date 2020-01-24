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6 أنواع لـ«الكربوهيدرات الصحية».. تعرف عليها

6 أنواع لـ«الكربوهيدرات الصحية».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تؤثر الكربوهيدرات المكررة، مثل الدقيق والأرز الأبيض، بشكل سلبي على صحة الإنسان، إذ تزيد من نسبة الالتهابات ومخاطر الإصابة بالسرطان والسكري والبدانة. ويتم إزالة القشرة من حبوب القمح أو الأرز ويخضع إعداد الدقيق الأبيض لعمليات تبييض لا تجعله صحياً، حتى لو كانت المخبوزات المصنوعة منه ذات مذاق أفضل. لذلك، إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي صحي عليك بالتحول صوب تناول الكربوهيدرات الصديقة، وأهمها:

 

* الخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.

* الأرز البني بدلاً من البيض.

* البطاطس والبقول مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة الصديقة.

* تحلية الكعك بالفواكه وليس السكر الأبيض.

* إعداد الفطائر والبيتزا والكعك والبسكويت من وصفات تستخدم الدقيق الأسمر.

* المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والحبوب الكاملة بدلاً من القمح الأبيض.

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