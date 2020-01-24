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استشاري: لا تُدْخِلوا أبناءكم المصابين بالزكام على كبار السن

استشاري: لا تُدْخِلوا أبناءكم المصابين بالزكام على كبار السن
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تواصل – فريق التحرير:

قدم الدكتور حالد النمر،استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة تتعلق بكبار السن وضعف مناعتهم في مقابل الإصابة بمرض الزكام، لاسيما في هذا الشتاء القارس.

وقال النمر في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ”في هذا الشتاء القارس لاتُدْخِلوا أبناءكم المصابين بالزكام على كبير السن للسلام عليه، فمناعته أضعف و تدهور صحته سريع”.

واسترشد النمر بحديث للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) والذي قال فيه: “لا يوردن مُمرض على مُصح”، صدق رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليم.

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