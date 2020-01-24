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«مدني جازان»: وفاة شخصين انقلبت مركبتهما بمحافظة فيفا (صور)

«مدني جازان»: وفاة شخصين انقلبت مركبتهما بمحافظة فيفا (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بوفاة شخصين جراء سقوط سيارة بمنحدر جبلي بمحافظة فيفا.

وقال “الغامدي”: بعدما تلقينا البلاغ، وعند وصول الفِرَق للموقع ، اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انحراف سيارة عن الطريق، وسقوطها في موقع شديد الوعورة على بُعد 70م تقريبًا، وانتشلت الفِرَق جثة شخص اتضح أنه مواطن سعودي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تَلَقّت البلاغ في تمام الساعة 12:9 من صباح اليوم الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرضة، بجوار مدرسة للبنات بمحافظة فيفاء، مضيفاً أنه انطلقت فرقتان إسعافيتان إلى موقع الحادث، وعند وصولهما تمركزتا في موقع الحادث، وتمكنت فِرَق الدفاع المدني من إخراج حالتين من السيارة التي انحرفت، وسقطت من منحدر جبلي.

وأردف: تبيّن وفاة الشخصين، ونقل أحد المتوفين لثلاجة الموتى بمستشفى فيفا العام؛ بينما نقلت الجثة الأخرى عن طريق جهة أخرى.

 

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