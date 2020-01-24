الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء المرشحين لبرامج الدراسات العليا

تواصل – الرياض:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي (1442هـ).

ودعت المتقدمين للدخول على بوابة القبول الإلكتروني على الرابط: https://postgraduate.iu.edu.sa/ للاطلاع على نتائج الترشيح واستكمال الإجراءات.

وتبدأ العمادة بعد غدٍ الأحد (1 جمادى الآخرة 1441هـ) القبول في (4) برامج لمرحلة الدبلوم العالي، وهي: الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد (خاص بطلاب المنح)، والمهارات اللغوية، والإعلام والاتصال (خاص بطلاب المنح).

ويستمر القبول حتى السبت (7/6/1441هـ)، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الخميس (10/7/1441هـ) بعد استكمال مراجعة الطلبات وإجراء الاختبار التحصيلي.