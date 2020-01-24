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هل تأثرت أسعار المواشي بعد توجيه الدعم؟

هل تأثرت أسعار المواشي بعد توجيه الدعم؟
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تواصل – فريق التحرير:

قال عدد من مربي الماشية، إن الأسعار مستقرة ولم يطرأ عليها أيُّ تأثر يُذكر بعد إعلان المؤسـسة العـامة للـحبوب مطلع العام الحالي، تعـديل أسعار منتجات الشـعـيـر وتوجيه الدعم الذي كان يُصرف على الأعلاف، إلى المستحقين من أصحاب الماشية مع زيادته عن العام الماضي ليصل إلى 80 مليوناً.

وأكد رئيس رابطة مربي الماشية، سعود الهفتاء، إن أسعار المواشي خلال هذه الفترة مستقرة ولم تتأثر برفع الدعم الحكومي عن الأعلاف وإعادة توجيهها لمربي الماشية، موضحاً أن الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمربي الماشية يجب إعادة النظر فيه.

ولفت إلى أنه مقارنة بدعم الأبقار والإبل والدواجن هو الأقل، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل صغار مربي الماشية يحاولون التصريف لعدم قدرتهم على التكاليف.

وتابع أنه من الحلول التي ستحافظ على استقرار السوق مستقبلاً وإحداث حالة من التوازن زيادة الدعم المالي الموجه لمُربي الماشية أو تخفيض سعر الأعلاف أو السماح بزراعة الشعير مثل القمح”، لافتاً إلى أن بعض شروط الدعم يجب إعادة النظر فيها ومنها شرط أن يكون المتقدم متفرغاً لممارسة المهن الزراعية وألا يكون موظفاً في القطاعين العام أو الخاص أو تاجراً أو طالباً.

وبحسب تقارير، فان إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنوياً نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.

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