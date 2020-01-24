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الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب
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تواصل- وكالات:

استدعت الخارجية الكويتية، السفير الإيراني، على خلفية تصريحات الحرس الثوري التي تزعم أن الطائرة المسيرة التي قتلت ‫قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، انطلقت من الكويت.

واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مع السفير الإيراني محمد إيراني على خلفية تكرار تصريح قائد قوات الجو الفضائية في الحرس الثوري، الذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرًا.

وأعرب «الجار الله»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن استياء واستغراب الكويت من تكرار مثل هذه التصريحات، مجددًا نفي دولة الكويت القاطع مشاركةَ أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرًا إلى ما سبق أن أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن نفيها مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب «الجار الله» من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وألا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.

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