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«تويتر» يُطلق ميزة جديدة طال انتظارها

«تويتر» يُطلق ميزة جديدة طال انتظارها
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تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق التدوينات المصغرة تويتر، أمس الخميس، ميزة جديدة وهي “ردود الفعل التعبيرية”، وذلك ضمن خدمة “الرسائل المباشرة”.

وتشبه هذه الميزة الجديدة “ردود الفعل التعبيرية” المستخدمة ضمن منصة “فيسبوك” مع بعض الاختلافات. ويمكن للمستخدمين بسهولة الرد على الرسالة المباشرة من خلال النقر على أيقونة القلب التي تظهر بجوار الرسالة، كما يؤدي النقر المزدوج على الرسالة إلى عرض لوحة الرموز التعبيرية الجديدة المتوفرة في تويتر.

ويتلقى المستلم إشعارًا عند التفاعل مع رسالته عبر الرموز الجديدة، ويحصل المستلم على رد الفعل كرسالة نصية مكتوبة إذا كان يستخدم إصدارًا قديمًا من تطبيق “تويتر” لا يدعم الميزة الجديدة، ويمكن للمغردين إضافة رد فعل تعبيري حتى على الرسائل القديمة.

وقالت شركة “تويتر” في منشور لها: “من السهل إضافة رموز تعبيرية كرد الفعل على أي نوع من الرسائل المباشرة، سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل، يجب التمرير فوق الرسالة والنقر فوق زر رد الفعل (رمز القلب) أو النقر بشكل مزدوج على الرسالة واختيار رمز تعبيري من النافذة المنبثقة”.

وأضافت: “يمكن التراجع عن رد الفعل في أي وقت، وسيتم إزالته من الرسالة لجميع المشاركين، كما يمكن النقر فوق رد الفعل في المحادثة لعرض من قام بالرد على الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى جميع المشاركين في المحادثة تنبيهًا في أي وقت تتم فيه إضافة رد فعل جديد على الرسالة”.

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