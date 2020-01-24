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تبدأ من اليوم.. توقعات بموجة برد قارسة ودرجات حرارة صفرية في هذه المناطق

تبدأ من اليوم.. توقعات بموجة برد قارسة ودرجات حرارة صفرية في هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع مركز «طقس العرب» وصول كتلة هوائية جديدة، تحمل معها البرودة القارسة لمناطق واسعة من المملكة، يبدأ تأثيرها اعتبارًا من اليوم الجمعة، ويستمر حتى الاثنين المقبل- بمشيئة الله- حاملة معها ليالي قارسة البرودة، ودرجات حرارة تصل إلى درجة الصفر المئوية.

وذكر المركز أن الكتلة الباردة ستندفع نحو المملكة، بداية بالأجزاء الشمالية منها كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ترافقها درجات حرارة تصل إلى الصفر المئوية، سرعان ما تمتد ويتوسع تأثيرها ليُغطي نطاقات واسعة من المملكة، على أن يستمر تأثيرها حتى يوم الاثنين.

وتوقع المركز أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، في أغلب مناطق المملكة، عرعر والقريات وطريف وسكاكا والجوف وتبوك والحدود الشمالية، كما يمتد تأثير الكتلة الباردة ليطال كُل من حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق إلى حدود الصفر المئوي، مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق.

 

 

 

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