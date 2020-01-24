شرطة الشمالية: ضبط 28 مخالفاً للذوق العام وإيقاع العقوبة المقررة بحقهم  

تواصل- فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية، خلال الأيام الـ10 الماضية، ٢٨ مخالفة متنوعة للذوق العام، مع إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ؛ فقد جرى خلال الأسبوع الماضي من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١هـ وحتى تاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط ٢٨ مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.