متحدث «جامعة الإمام» يوضح حقيقة إغلاق 5 أقسام عليا

تواصل- الرياض:

قال طلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إنهم فوجئوا بموافقة مجلس الجامعة على توصية من المعهد العالي للقضاء بإغلاق 5 أقسام في الدراسات العليا بالمعهد، والرفع بالتوصية لوزارة التعليم لإقرارها.

وأبدى طلاب الدراسات العليا والمهتمون استياءهم من التوصية بإغلاق 5 أقسام كان قد صدر أمر ملكي بافتتاحها عام 1433 هـ، وهي: القضاء التجاري، والجزائي، والمالي والعمالي والإداري وقضاء الأحوال الشخصية.

وأوضح الطلاب أن إنشاء تلك الأقسام جاء لسد حاجة الجهات القضائية، لافتين إلى أن بقاءها سيسهم في تحقيق مضامين رؤية 2030، ويتماشى مع الانفتاح وإقبال المستثمرين من شتى الدول للاستثمار في المملكة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجامعة الدكتور أحمد الطحيني: إن الأمر لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلس الجامعات، وهي لا تزال خطة توصية مقترحة، وقد رفعت لمجلس الجامعات، وفي انتظار اعتمادها.