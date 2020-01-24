وزير إيراني يعلن استعداد بلاده لإعمار مدارس سوريا.. وناشطون يعلقون (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ندد نشطاء إيرانيون وسوريون بدعوة وزير التعليم الإيراني التي أطلقها مؤخرا وأعلن خلالها جاهزية إيران لإعادة إعمار المدارس في سوريا.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يوثق حالة المدارس الإيرانية المتهالكة في بلوشستان إيران، حيث طالبوا الوزير بإعمارها بدلا من مدارس سوريا.

ويرفض السوريون محاولات إيران لنشر التشيع في سوريا من خلال بوابة التعليم والدعاوى المتكررة لإعمار المدارس.

بينما علق أبو منذر البانياسي على المقطع بقوله: “نعم بدؤوا وفي دير الزور ودمشق لنشر دين الشيعة وهو السبب الأول لقيام ثورتنا هذه رجلنا لنضعها بفم من يقول لماذا قمتم بثورتكم بدا التشيع ترغيبا وترهيبا من عام 2003 بمحاربة المسلمين بالساحل والتدخل بوظائفهم وحريتهم”.