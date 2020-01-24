الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«العدل الدولية» تطالب ميانمار بحماية أقلية «الروهينجا» المسلمة

«العدل الدولية» تطالب ميانمار بحماية أقلية «الروهينجا» المسلمة
0

تواصل – واس:

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تمهيديًا يطالب ميانمار باتخاذ تدابير مؤقتة في نطاق سلطتها لحماية أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد، ومنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وجاء في قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة ، إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيًا أو كليًا ، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.

وقد رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأيدت المحكمة بالإجماع فرض الإجراءات المؤقتة على ميانمار، وطالبتها بالحفاظ على أية أدلة مرتبطة بتلك الادعاءات.

وقالت المحكمة في أمرها القضائي “إن أقلية الروهينجا لا تزال معرّضة لخطر الإبادة” مشيرة إلى ما خلص إليه فريق تقصّي الحقائق في سبتمبر 2019 وهو أن شعب الروهينجا معرّض لخطر إبادة جماعية حقيقي.

وأقرّ قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية “بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق ومنهجية قد تكون ارتكبت، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش،” بالإضافة إلى “الاضطهاد على أساس العرق والدين ضد سكان الروهينجا”.

مواد ذات صلة

المملكة تطالب بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين «الروهينجا»

المملكة تطالب بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين «الروهينجا»

المملكة أمام الأمم المتحدة: على ميانمار الالتزام بمسؤوليتها تجاه الأقليات

المملكة أمام الأمم المتحدة: على ميانمار الالتزام بمسؤوليتها تجاه الأقليات

«حقوق الإنسان»: الروهنجيا مهددون بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى

«حقوق الإنسان»: الروهنجيا مهددون بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى

الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق ملاجئ الروهينجا في بنجلاديش

الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق ملاجئ الروهينجا في بنجلاديش

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة