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تفاصيل جديدة عن اقتحام سفارة المملكة بطهران عام 2016 (فيديو)

تفاصيل جديدة عن اقتحام سفارة المملكة بطهران عام 2016 (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى أحد أفراد البعثة الدبلوماسية في سفارة المملكة في طهران أحداث محاولة اقتحام السفارة مطلع 2016م، بعد تنفيذ وزارة الداخلية حكم القتل الصادر بحق الإرهابي “نمر النمر”.

وأوضح العميد محمد الرميح، في حديث لبرنامج “كيف؟” الذي يبثّ على إذاعة “إم بي سي إف إم”، أن الأحداث بدأت بتجمع عدد من المتجمهرين أمام مبنى السفارة، مضيفا أن المتجمهرين كان يقودهم رجل معمم، وكان أفراد الأمن الدبلوماسي الإيرانيون يقبلون يده، في إشارة إلى كون التجمهر منسقاً من قبل الحكومة الإيرانية.

وتابع الرميح أن عدد المتجمهرين الذين تسلقوا سور السفارة نحو 5 إلى 7 أشخاص في الوقت الذي كانت السفارة تتعرض فيه لإطلاق نار وقذائف مولوتوف سببت اشتعال عدة حرائق، مؤكدا أن أفراد الحماية الموجودين في السفارة تمكنوا من الثبات وردع كل من دخل المبنى من المتجمهرين، رغم عدم وجود أسلحـة معهم.

وأثنى العميد الرميح على مقاومة وبطولة أفراد الحماية الذين كانوا في وضع صعب؛ بسبب الدخان والحرائق التي كانت تشتعل في المبنى بسبب قذائف المولوتوف.

 

 

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