الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خلال 10 أيام.. شرطة الشمالية تضبط ٢٨ مخالفة للذوق العام

خلال 10 أيام.. شرطة الشمالية تضبط ٢٨ مخالفة للذوق العام
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية، خلال الـ ١٠ أيام ماضية، ٢٨ مخالفة متنوعة للذوق العام، وجرى إيقاف مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ؛ فقد جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط ٢٨ مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

وتابع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

مواد ذات صلة

الإطاحة بلصوص محلات الجوالات في خميس مشيط

الإطاحة بلصوص محلات الجوالات في خميس مشيط

الإطاحة بوافد سرق مركبة مواطن في جدة.. بحوزته 4 آلاف ريال مزورة

الإطاحة بوافد سرق مركبة مواطن في جدة.. بحوزته 4 آلاف ريال مزورة

مكة.. ضبط 22 خالفوا «الذوق العام» بالأحياء السكنية والأماكن العامة

مكة.. ضبط 22 خالفوا «الذوق العام» بالأحياء السكنية والأماكن العامة

شرطة الرياض: ضبط 31 متهماً بالتحرش وتوقيع العقوبات بحق 172 مخالفاً للذوق العام

شرطة الرياض: ضبط 31 متهماً بالتحرش وتوقيع العقوبات بحق 172 مخالفاً للذوق العام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة