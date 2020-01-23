خلال 10 أيام.. شرطة الشمالية تضبط ٢٨ مخالفة للذوق العام

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية، خلال الـ ١٠ أيام ماضية، ٢٨ مخالفة متنوعة للذوق العام، وجرى إيقاف مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ؛ فقد جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط ٢٨ مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

وتابع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.