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الغرامة والتشهير بمواطن ووافد.. جريمة تستر تجاري بالرياض

الغرامة والتشهير بمواطن ووافد.. جريمة تستر تجاري بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطن ووافد من جنسية مصرية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري تحت اسمه بورشة لصيانة الثلاجات في مدينة الرياض، بالإضافة لقيام المتستر عليه بمسؤوليات الأمور الإدارية والتشغيلية والمالية للمنشأة، حيث جرت تسمية المنشأة باسم اثنين من أبناء الوافد وهو ما يعد دليلاً على عائدية النشاط للمتستر عليه.

جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وحثت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

 

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