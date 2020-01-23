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انعقاد عمومية جمعية «جوار» والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد

انعقاد عمومية جمعية «جوار» والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت جمعية “جوار”، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية وذلك بمقر قاعة الورود بفندق ميلينيوم مكة النسيم.

وقد بدأ الاجتماع بالقرآن الكريم ثم كلمة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس الإدارة، تلى ذلك عرض مرئي عن إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية من عام 1438 ھ وحتى عام 1440ھ ثم استعراض نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد بن عمر الشهري القوائم المالية للعام المالي 2018 م وتمت المصادقة عليها.

ثم جرى التصويت لانتخاب إعضاء مجلس الإدارة الجديد وبعد إعلان نتيجة فرز الأصوات عقد اجتماع جانبي للأعضاء المنتخبين شكل بموجبه مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي : “الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس، الأستاذ عبدالله بن داود الفايز نائباً للرئيس، عبد الله بن سعيد الزهراني مشرفاً ماليا.

أما الأعضاء فهم كل من: “إبراهيم بن عبدالله السريع، يحيى بن عطيه الكناني، صالح بن محمد رزيق اللقماني، باسم بن إبراهيم محمد الشبيلي”.

هذا وقد عبر أعضاء مجلس الإدارة الجديد عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء الجمعية العمومية على منحهم هذه الثقة سائلين الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد .

 

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