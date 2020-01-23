واشنطن تهدد بقتل خليفة «قاسم سليماني».. وطهران ترد

تواصل – وكالات:

هددت الولايات المتحدة الأمريكية بقتل خليفة قاسم سليماني قائد ميلشيا فيلق القدس الإيراني، الذي قتل قبل أسابيع في غارة أمريكية ببغداد بطائرة مسيرة.

وقال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني إن من يخلف سليماني سيلقى ذات المصير إذا اتبع ذات النهج بقتل أمريكيين، وفقا لتصريحات صحفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي،الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بقتل خليفة القائد العسكري البارز قاسم سليمان يؤشر على “إرهاب حكومي أميركي موجه”.

وكان سليماني في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية في الثالث من يناير في بغداد، وذلك عقب وصوله إلى مطار العاصمة العراقية، وقتل في تلك الضربة أيضا نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي “أبو مهدي المهندس”.

وخلف سيماني في قيادة ميلشيات فيلق القدس التابعة للحرس الثورية الجنرال إسماعيل قاآنى بعدما عينه المرشد الأعلى خامنئي في ذلك المنصب.