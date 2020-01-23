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«الصحة» توضح حقيقة اكتشاف إصابات بفيروس «كورونا الجديد»

«الصحة» توضح حقيقة اكتشاف إصابات بفيروس «كورونا الجديد»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد “ncov2019” في المملكة، موضحة أنه تم رصد حالتين لممرضتين في مستشفيات عسير تم الاشتباه بهما، فيما لم يتم التأكد من إصابتهما فعليا ولا تزالان تحت التقصي.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أنها سجلت إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في مدينة أبها لممارسة صحية تبلغ من العمر 38 عاما، اتضح أنها لم تخالط الإبل وتعمل ممرضة، وحالتها المرضية نشطة، ولاتزال تحت التقصي، فيما تم كشف حالة أخرى لممارسة صحية تبلغ من العمر 27 عاما صنفت حالتها بالثانوية وحالة المرض نشطة.

وأعلنت وزارة الصحة فحص المسافرين القادمين من الصين، واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد فيها، فيما تأكد إصابة 571 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة بالحيوانات البرية.

وشددت وزارة الصحة على أنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة من وإلى الصين، كما نصحت المسافرين بتجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات.

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