وزير النقل يفتتح مجلس الشراكة مع القطاع الخاص.. أفكار وفرص واعدة

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انطلقت في الرياض، اليوم الخميس، فعاليات أعمال مجلس الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، ورعى الافتتاح وزير النقل رئیس لجنة الخدمات اللوجستیة صالح الجاسر.

ويھتم المجلس بإشراك القطاع الخاص في القرارات، وبمراجعة السیاسات والتشريعات، وبدراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي.

ومن ضمن اهتمامات المجلس دراسة الفرص الواعدة واستكشافھا، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصیات التي تسھم في رفع تصنیف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) واقتراح أفضل الوسائل لتیسیر ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.