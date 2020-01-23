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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير النقل يفتتح مجلس الشراكة مع القطاع الخاص.. أفكار وفرص واعدة

وزير النقل يفتتح مجلس الشراكة مع القطاع الخاص.. أفكار وفرص واعدة
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت في الرياض، اليوم الخميس، فعاليات أعمال مجلس الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، ورعى الافتتاح وزير النقل رئیس لجنة الخدمات اللوجستیة صالح الجاسر.

ويھتم المجلس بإشراك القطاع الخاص في القرارات، وبمراجعة السیاسات والتشريعات، وبدراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي.

ومن ضمن اهتمامات المجلس دراسة الفرص الواعدة واستكشافھا، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصیات التي تسھم في رفع تصنیف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) واقتراح أفضل الوسائل لتیسیر ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.

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