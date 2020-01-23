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وزير الصناعة: إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليون ريال قريباً

وزير الصناعة: إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليون ريال قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، أن نظام التعدين الذي أعدته الوزارة يخضع حالياً للمراجعة بمجلس الشورى، كما سيطلق قريباً بنك الصادرات برأسمال يصل إلى 30 مليون ريال.

وقال الخريف، إن المملكة تعتمد على قطاع التعدين لدعم صناعتها مستقبلاً، وأن الوزارة تعمل على إطلاق نظام التعدين قريباً، مبيناً أن المملكة تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً كل شهر.

وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة أصدرت قراراً بإعفاء منشآت القطاع الصناعي من المقابل المالي للوافدين مؤقتاً لمدة 5 سنوات، ما يعني أن قرار الإعفاء لم يتخذ كي يبقى كثيراً، إنما الهدف منه مساعدة الاستثمار في الميكنة، أما الصناعات غير القابلة للميكنة فيمكن دعمها بالتوطين، وفقا لـ”العربية نت”.

ولفت الخريف إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي أسهمت في دفع الاستثمارات في هذا القطاع.

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