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تأسيس أول جمعية أهلية للتجارة والتجزئة الإلكترونية.. تعرّف على أنشطتها

تأسيس أول جمعية أهلية للتجارة والتجزئة الإلكترونية.. تعرّف على أنشطتها
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تواصل- فريق التحرير:

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية التي تعد أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

وترتكز أنشطة الجمعية على التوعية والتثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات، وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، كما ستشرف عليها منظومة التجارة والاستثمار، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية.

 

 

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