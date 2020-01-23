بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بـ41.86 نقطة

تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 41.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8386.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 181 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, سيسكو, اسمنت أم القرى, أميانتيت, وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات (اس تي سي), ينساب, التأمين العربية, اليمامة للحديد, ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.70% ..

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، أسمنت الجوف, أرامكو السعودية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, اس تي سي, أرامكو السعودية, الراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 29.38 نقطة ليقفل عند مستوى 7434.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 113 ألف سهم تقاسمتها 409 صفقات.