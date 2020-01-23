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جامعة الملك سعود تعلن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا

جامعة الملك سعود تعلن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا
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تواصل – واس:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للعام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم الأحد 15 / 6 /1441هـ الموافق 9 / 2 / 2020م وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ الموافق 26 / 6 / 2020م، وذلك على الرابط (اضغط هنا).

واشترطت للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني الحصول على درجة (70) في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتحقيق شرط اللغة الإنجليزية أو الاختبارات الخاصة بالقسم للتمكن من التقديم والدخول في المنافسة.
وأوضحت أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على شروط القسم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق شروط القسم.

وأكدت الجامعة أنه يحق لها إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول واتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني، كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبينة أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط (اضغط هنا) أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8051440 ـ 011 / 8059075 ـ 011 / 8051761 ـ 011 / 8057955 ـ 011) أو التويتر (DGS_KSA) أو الإيميل (dgsad@ksu.edu.sa ).

ودعت العمادة المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم / رقم الهوية / الكلية / القسم / والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.

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