قنصلية المملكة بـ«قوانجو الصينية» تحذّر المواطنين من «كورونا الجديد»

تواصل – الرياض:

وجهت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، تحذيرا لكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، بضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات، لا سيما مع قُرب عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

وأوضحت القنصلية أنه صدر عن اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين، تحديث للحالات المصابة بفيروس “كورونا الجديد”، حيث بلغ عدد الحالات المصابة 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة في مدينة أوهان، وقد انتشر الفيروس إلى 24 مقاطعة بالصين.