الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قنصلية المملكة بـ«قوانجو الصينية» تحذّر المواطنين من «كورونا الجديد»

قنصلية المملكة بـ«قوانجو الصينية» تحذّر المواطنين من «كورونا الجديد»
0

تواصل – الرياض:

وجهت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، تحذيرا لكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، بضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات، لا سيما مع قُرب عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

وأوضحت القنصلية أنه صدر عن اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين، تحديث للحالات المصابة بفيروس “كورونا الجديد”، حيث بلغ عدد الحالات المصابة 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة في مدينة أوهان، وقد انتشر الفيروس إلى 24 مقاطعة بالصين.

 

مواد ذات صلة

إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة

إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في «هونج كونج» للمواطنين

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في «هونج كونج» للمواطنين

للوقاية من الفيروس الخطير.. «الصحة» توجه نصائح للمسافرين إلى الصين

للوقاية من الفيروس الخطير.. «الصحة» توجه نصائح للمسافرين إلى الصين

شبيه بـ«كورونا».. قنصلية المملكة في الصين تحذر المواطنين من «فيروس خطير»

شبيه بـ«كورونا».. قنصلية المملكة في الصين تحذر المواطنين من «فيروس خطير»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>