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5 نصائح للعثور على أرخص رحلات الطيران

5 نصائح للعثور على أرخص رحلات الطيران
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تواصل – وكالات:

يبحث الكثيرون عن أفضل العروض عند الحجز لرحلات الطيران، ويقول العاملون في الصناعة إن هناك بعض الأشياء والتفاصيل البسيطة التي تحدث فرقاً في سعر التذكرة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للعثور على أرخص رحلات الطيران، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

1- حجز الرحلات الجوية يوم الأربعاء

أظهرت أبحاث موقع سكاي سكانر أن هذا هو اليوم الأفضل للعثور على الرحلات الجوية الرخيصة عبر الإنترنت، في حين أن يوم الاثنين يمكن أن يكون أغلى يوم لإجراء الحجوزات.

2- حجز رحلات يوم الجمعة

كشفت البيانات الصادرة عن سكاي سكانر أن يوم الجمعة هو أرخص يوم في الأسبوع للسفر من المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين ينصح بتجنب يوم الثلاثاء لأنه الأغلى لرحلات الطيران.

3- اختيار مطار مختلف

إذا كنت تعيش في مدينة قريبة من أكثر من مطار، فيمكنك الحصول على أكثر من خيار لحجز رحلات الطيران، حيث يمكن أن تختلف تكلفة الرحلات من مطار إلى آخر.

4- السفر مع أكثر من شركة

ليس من الضروري أن تلتزم بشركة طيران واحدة في رحلتي الذهاب والعودة، بل يمكنك حجز رحلة الذهاب مع شركة والعودة مع شركة أخرى، تبعاً لأسعار الرحلات في كل اتجاه.

5- مراقبة الأسعار

استخدم مواقع مقارنة الأسعار على الإنترنت ومواقع شركات الطيران المختلفة للتعرف على أرخص أسعار الرحلات في الموعد الذي ترغب بالسفر فيه، فهذه المواقع توفر تحديثات يومية بآخر بيانات الرحلات.

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