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تقرير يكشف عن أرخص الدول في أسعار السيارات

تقرير يكشف عن أرخص الدول في أسعار السيارات
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تواصل – وكالات:

أورد تقرير نشرت موقع “ذا ستريت” أسماء الدول التي تعدّ الأرخص في العالم من ناحية شراء السيارات بأسعار أقل من نظيرتها في دول أخرى، حيث تتنوع أسعار السيارات من دولة لأخرى حسب نوعها وحجمها ومواصفاتها، كما تؤثر أسعار التأمين والطاقة على سعر السيارات من دولة لأخرى.
السيارات الرياضية
احتلت كندا المركز الأول كأرخص دولة في أسعار السيارات الرياضية، حيث يبلغ سعر السيارة “بورش 911” 47294   دولاراً ، وجاءت خلفها المكسيك ثم الولايات المتحدة، بينما جاءت أيرلندا في المركز الرابع وكان المركز الخامس من نصيب الإمارات العربية المتحدة.
السيارات الفاخرة
يبلغ سعر سيارة “بي إم دبليو 5 سيريز” في المكسيك 24916 دولاراً، لتأتي في المركز الأول كأرخص دولة في شراء السيارات الفاخرة، بينما احتلت روسيا المركز الثاني وجاءت خلفها كندا ثم المملكة المتحدة، وحلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس.
السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات
تعد سيارة “فولكس فاجن تيجوان” هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأقل سعراً في العالم، ويبلغ سعرها في روسيا 12887 دولاراً لتحتل المركز الأول كأرخص دولة في شراء هذا النوع من السيارات، وجاءت المراكز من الثاني إلى الخامس على النحو التالي: (المكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا).
السيارات العائلية الكبيرة
يبلغ سعر “فولكس فاجن باسات” الأرخص ضمن فئة السيارات العائلية الكبيرة 12623 دولاراً في اليونان، وجاء في المركز الثاني كأرخص الدول لشراء السيارات من هذه الفئة كندا، خلفها المكسيك ثم بولندا والولايات المتحدة في المركز الخامس.
السيارات الصغيرة
جاءت الهند في المركز الأول كأرخص دولة لشراء السيارات الصغيرة، حيث يبلغ سعر السيارة “فولكس فاجن جولف” 5406 دولارات، أما الدول التي احتلت المراكز من الثاني إلى الخامس فهي: (كندا، رومانيا، بولندا، أستراليا).
سيارة حضرية
تعد الهند كذلك الأرخص في أسعار شراء وتشغيل السيارات الحضرية لمدة عام؛ إذ يبلغ سعر سيارة “فيات 500” كجديدة 5287 دولاراً، وجاءت خلفها بولندا، وفي المركز الثالث رومانيا، بينما احتلت نيوزيلندا المركز الرابع وجاءت بلجيكا خامساً.

 

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