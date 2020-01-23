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«أبل» تتخلى عن أكبر ميزاتها.. لهذا السبب

«أبل» تتخلى عن أكبر ميزاتها.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة أبل الأمريكية عن تخليها عن خططها للتشفير الكامل للنسخ الاحتياطية بعد أن شكا مكتب التحقيقات الأمريكي FBI من أن هذه النسخ تتسبب في عرقلة التحقيقات.

وكانت أبل قبل عامين تستعد لحماية النسخ الاحتياطية للمستخدمين بالتشفير، فلم يكن أحد يستطيع التوصل إلى نسخ المستخدمين الاحتياطية ولو الشركة نفسها، لكن بعد شكوى الـFBI تم إلغاء التشفير الذي يحرم مكتب التحقيقات الفيدرالية من الوصول إلى الأدلة القوية.

جاء ذلك بعد ضغط متواصل على أبل لترضخ لمكتب التحقيقات الفيدرالية وتتخلى عن أكبر ميزة لها، ليظل السؤال “هل ستعود أبل بمفاجأة قوية أم أن الحكومات ستفرض رأيها على الشركات العابرة للقارات”؟!

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