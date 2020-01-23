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شكاوى من فرض «تطبيق مالي» رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية.. و«مؤسسة النقد» ترد

شكاوى من فرض «تطبيق مالي» رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية.. و«مؤسسة النقد» ترد
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تواصل- فريق التحرير:

تلقت مؤسسة النقد العربي السعودي عددًا كبيرًا من الشكاوي ضد أحد تطبيقات المحافظ الإلكترونية الحديثة، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد كجزء من البيئة التجريبية التشريعية، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبدأ التطبيق في فرض رسوم بمقدار 1.5 ريال على عمليات استخدام البطاقات الائتمانية، بدءًا من ريال حتى 10 آلاف ريال، والتي وصلت بالرسوم إلى سقف 157 ريالاً تقريبًا بالإضافة إلى الضريبة المضافة .

وكشف بعض العملاء أن مؤسسة النقد تواصلت معهم وأكدت أن هذا الأمر إجراء داخلي لدى الشركة مالكة التطبيق، وسيتم النظر في شكاواهم وتصعيدها للجهات العليا بالمؤسسة للنظر في طلباتهم التي أكدوا فيها أن فرض الرسوم مخالف لما نصت عليه المادة 60 من لوائح ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الشهري والتي أكدت أنه لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقة الائتمان في المحلات التجارية.

وأوضحت الشركة، في تعليق سابق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أ‎ن هذه الرسوم لتغطية تكلفة استخدام البطاقة الائتمانية.

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